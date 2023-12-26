المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للاحتلال الإسرائيلي وتكبده خسائر فادحة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي في محاور التوغل مكبدة إياه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني شرق بلدة القرارة وجنوب شرق دير البلح وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها، كما فجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية بعد دخولها قبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدفوا بعبوة ناسفة قوة راجلة للعدو شرق مخيم البريج وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب.

وأضافت المقاومة: إن مقاتليها استهدفوا بوابل من قذائف الهاون وقذائف “الياسين 105” تحشيدات للعدو في منطقة جحر الديك وحي الزيتون وسط القطاع وفي محيط موقع إيرز المحاذي للقطاع إضافة إلى استهدافهم بقذائف “تاندوم” و”آربي جي” آليتين ودبابتين وناقلة جند في مدينة خان يونس وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدف مقاتلو المقاومة بقذائف الـ “تي بي جي” المضادة للتحصينات قوة للعدو الصهيوني مكونة من 40 جندياً كانت تتحصن في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال القطاع وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، في حين استهدفوا بقذيفة “الياسين 105” قوة صهيونية أخرى كانت تتمركز في أحد المنازل شرق خان يونس وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها.

كما دمر مقاتلو المقاومة 13 آلية للعدو الصهيوني في محاور التوغل بأحياء التفاح والدرج والشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف “الياسين 105” واستهدفوا جرافة له من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اعترف أمس بمقتل 15 من جنوده بينهم ضباط وإصابة 44 آخرين بجروح 10 منهم في حالة خطرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 160 قتيلاً ومئات المصابين.

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