بوغدانوف: موسكو ترفض محاولات الإملاء الغربية على الدول الإفريقية

موسكو-سانا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف رفض بلاده المحاولات الغربية لفرض إملاءات على الدول الإفريقية، معرباً عن استعداد موسكو لضمان الأمن والاستقرار للقارة السمراء.

ونقلت وكالة تاس عن بوغدانوف قوله في تصريح صحفي اليوم: “إن روسيا لا تقبل بشكل قاطع المحاولات الغربية للإملاء على الأفارقة من الجهات التي يمكنهم التعامل معهم ومن لا يمكنهم التعامل معهم”، مشيراً إلى أن النقطة الإيجابية هي في أن الأفارقة نفسهم يرفضون بشكل قاطع مثل هذه التعديات الاستعمارية الجديدة”.

ولفت بوغدانوف إلى أن موسكو تنطلق لبناء تعاونها وعلاقاتها مع الدول الإفريقية من مبدأ أن القارة الإفريقية ليست ساحة صراع بين اللاعبين الدوليين الكبار، بل هي قطب وقدوة عالمية جديدة ناشئة ومتنوعة، مبدياً استعداد روسيا للمساعدة في تعزيز الإمكانات الحالية للبلدان الإفريقية، دون وضع أي شروط سياسية ودون تقديم المشورة غير المرغوب فيها، مؤكداً أن هذه ميزة موسكو التنافسية.

واعتبر بوغدانوف أن أولوية روسيا هي دعم وتعزيز سيادة الدول الإفريقية وضمان الأمن القومي لدول القارة.

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