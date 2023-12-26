القبض على شبكة تهريب تستخدم وثائق مزورة في دير الزور

دير الزور-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بدير الزور القبض على شبكة تمتهن تهريب الأشخاص والأموال لخارج القطر بوثائق مزورة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه من خلال المعلومات الواردة حول وجود شبكة منظمة للاتجار بالأشخاص ومعدة لأعمال تهريب ونقل الأشخاص والأموال خارج القطر بطرق غير شرعية، وبعد المراقبة والتحري وبنصب الكمين اللازم تمكن فرع الأمن الجنائي بدير الزور من إلقاء القبض على سبعة من أفراد شبكة تمتهن تهريب الأشخاص والأموال لخارج القطر بوثائق مزورة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تهريب الأشخاص المطلوبين والمجرمين لقاء المنفعة المادية عن طريق استخدام وثائق شخصية مزورة وإيصالهم لأفراد شبكة معروفة من قبلهم في مكان محدد في محافظة حمص، ليتم تهريبهم لدولة مجاورة بطريقة غير شرعية مستخدمين مركباتهم الشخصية في عملية التهريب، حيث تم حجز جميع المركبات المستخدمة التي كانت بحوزتهم.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تمت مصادرة مبلغ مالي وقدره 159 مليوناً ونصف المليون ليرة سورية من منزل أحد أفراد الشبكة، مبينة أن التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين من أفراد الشبكة ليتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً لينالوا جزاءهم العادل.