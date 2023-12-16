الصين تنظم فعاليةً لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

بكين-سانا

نظمت في العاصمة الصينية بكين فعالية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعداون الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة شينخوا اليوم أن الفعالية عقدت باستضافة جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية وسفارة دولة فلسطين لدى الصين وبعثة جامعة الدول العربية في بكين بشكل مشترك.

وأكد السفير ليوي جيان من وزارة الخارجية الصينية خلال كلمته أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضية الشرق الأوسط، وتتصل بالإنصاف والعدالة الدوليين، لذا يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتضمن حقه في البقاء والعودة في أقرب وقت ممكن.

وأكد ليوي أن المهمة الأهم حالياً هي وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة أدى إلى كوارث إنسانية خطيرة وإزهاق أرواح بأعداد كبيرة.

وأضاف: إن الصين تعتزم العمل مع المجتمع الدولي لمواصلة بذل الجهود لوقف العدوان على غزة، واتخاذ إجراءات أكثر واقعيةً وفعاليةً لحماية المدنيين، وفتح المزيد من قنوات الإنقاذ لقطاع غزة، وإحياء الآفاق السياسية بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً على موقف بلاده الداعم بشكل دائم وثابت من أجل تحقيق العدالة.

حضر الفعالية ممثلون عن المديريات الصينية ذات الصلة، وسفراء ودبلوماسيون من الدول المعنية لدى الصين، والمغتربون والطلاب الوافدون الفلسطينيون في الصين، وممثلون عن وسائل الإعلام الصينية والأجنبية، وغيرهم من أكثر من مئة مشارك.

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