منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام منتخب الأردن ببطولة غرب آسيا

مسقط-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للناشئين أمام منتخب الأردن بهدف دون رد في ختام دور المجموعات من بطولة غرب آسيا المقامة في سلطنة عمان.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة: هاني إسماعيل، وزين الدين الشايب، ومحمد نور حمود، ومحمود الحسن، وعبد الرحمن ديناوي، وعبد الرحمن السراج، وعبد الهادي حريري، وحمزة ديوب، وبشار حريري، وخضر السلوم، ويحيى شيخ العشرة.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره السعودي في افتتاح مشاركته بالبطولة بهدفين دون رد، بينما فاز على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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