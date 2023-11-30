إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة بالمحافظات

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة بالمحافظات.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة بمحافظة القنيطرة وإدلب ودير الزور واللاذقية ودرعا والسويداء وحلب والرقة وطرطوس ودمشق وحمص وحماة والحسكة وريف دمشق.

فيما تم رد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديرية الثقافة في محافظتي الحسكة والسويداء بسبب عدم تصنيف الأنشطة بشكل دقيق.

وفي تصريح للصحفيين أوضح المكلف بتسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة القنيطرة المهندس هلال النادر أنه يستفيد من نظام التحفيز نحو 66عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي يرفع من سوية أداء العاملين ويحقق الرضا الوظيفي لهم.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إدلب المهندس عبد الرزاق الشيخ ياسين إلى أن عدد المستفيدين في المديرية 8 موظفين، بينما أوضحت المكلفة بتسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة اللاذقية رشا سليمان أن المستفيدين 377 عاملاً.

ومن جهته بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور أحمد اطليوش أن عدد المستفيدين 65 عاملاً.

وكانت اللجنة أقرت في اجتماعها أمس نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات.

جيما ابراهيم

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