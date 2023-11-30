روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية آذار المقبل

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستعمل على تعميق عملية الخفض الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يومياً وتمددها حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وقال نوفاك في بيان نُشرعبر القناة الرسمية للحكومة الروسية على تلغرام: إن “احتساب هذا التخفيض سيتم على أساس متوسط مستوى الصادرات لشهري أيار وحزيران العام الجاري، وسيبلغ 300 ألف برميل يومياً من النفط و200 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية”، مشيراً إلى أن هذا التخفيض سيتم بالتنسيق مع بعض دول أوبك بلس.

وأضاف نوفاك: إنه للحفاظ على استقرار السوق، سيتم إرجاع الكميات الإضافية من التخفيض إلى السوق بوتيرة تعتمد على ظروف السوق.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المملكة العربية السعودية ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

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