زاخاروفا: لا يمكن مناقشة الأمن في أوروبا من دون روسيا

موسكو-سانا

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المنطق السائد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد استحالة مناقشة مصير القارة الأوروبية من دون روسيا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة روسيا 24: إن “كل من يعرف خريطة أوروبا يفهم أهمية بلدنا، وهذا ليس جغرافيا فحسب، وإنما يعني أنه من دون روسيا لا جدوى من مناقشة الأمن في أوروبا من وجهة نظر منظمة الأمن والتعاون”، مؤكدة أن حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة المقدونية سكوبيه، هو فرصة للمنظمة ذاتها لعدم الانجرار نحو الهاوية.

وكان لافروف أكد خلال الاجتماع في وقت سابق اليوم أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باتت على شفا الهاوية، مشيراً إلى أن “السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الأمر يستحق الاستثمار فيها لضمان الأمن”.

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