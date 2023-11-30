إنقاذ 56 مهاجراً غير شرعي ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

روما-سانا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 56 مهاجراً غير شرعي ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المصادر قولها: إن “الشرطة اعترضت قارباً يحمل على متنه 56 مهاجراً في منطقة كالا فرانتشيزي من بينهم 4 نساء امرأتين حوامل إضافة إلى قاصرين”.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا.

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