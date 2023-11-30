248 طالباً وطالبة يتأهلون إلى نهائيات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024

دمشق-سانا

تأهل 248 طالباً وطالبة إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024 والمقرر إقامتها في العطلة المدرسية الانتصافية لانتقاء فرق الأولمبياد الوطنية في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية).

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن 248 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي بينهم 45 طالباً وطالبة من فئة اليافعين تأهلوا إلى التصفيات النهائية، مبينة أن التأهل تم للحائزين على أعلى 50 علامة في كل اختصاص بنتيجة اختبارات المرحلة الثانية على مستوى المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن تقديم طلبات الاعتراض على نتائج هذه المرحلة لغاية 5-12-2023، وذلك من خلال البريد الإلكتروني المخصص، متضمناً الاسم الثلاثي والاختصاص والرقم الامتحاني.

يذكر أن 1279 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات تقدموا في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الجاري لاختبارات المرحلة الثانية من الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري 2024، في (اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

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