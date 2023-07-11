إنقاذ 1170 مهاجراً غير شرعي ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

روما-سانا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية اليوم إنقاذ 1170 مهاجراً غير شرعي ووصولهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المصادر قولها: إن “600 مهاجر بينهم تسع نساء حوامل وصلوا إلى لامبيدوزا كبرى جزر الأرخبيل الصقلي خلال 14 عملية رسو، تبعهم 570 مهاجراً آخرين”.

وأوضحت المصادر أن “62 شخصاً كانوا يسافرون على متن قوارب صغيرة اعترضهم رجال خفر السواحل وقوات الشرطة المالية قدموا من شمال إفريقيا”.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسة إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا.

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