الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية ومقتل وجرح أكثر من 450 عسكرياً

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وجرح أكثر من 450 عسكريا للجيش الأوكراني، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، و53 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 20 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

وعلى محور كراسني ليمانسك: صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 60 عسكريا.

وعلى محور دونيتسك: صدت القوات الروسية أيضا 3 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وتدمير أسلحة غربية، كما تم على محور جنوب دونيتسك القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا، وكذلك تم على محور زابوروجيه القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا، في حين بلغت خسائر العدو على محور خيرسون 55 عسكريا وتدمير مدافع غربية.

وأضافت الوزارة: إن الدفاعات الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثنتان “سو 27” في مقاطعة خيرسون وميغ 29 في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، كما اعترضت 17 صاروخ “هيمارس” أمريكي، وكذلك أسقطت 53 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

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