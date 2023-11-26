طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، مرفقاً بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، في حين يكون الجو سديمياً مغبراً في المنطقة الشرقية والبادية.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الغربية، مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية، أما البحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 15/8 المنطقة الجنوبية 16/7 المرتفعات الجبلية 7/1 المنطقة الوسطى 14/8 المنطقة الساحلية 17/14 المنطقة الشمالية 13/6 منطقة الجزيرة 14/6 المنطقة الشرقية 19/10 منطقة البادية 15/7

محمد السليمان