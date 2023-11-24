أكاديمي أمريكي يكشف هشاشة اقتصاد الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشف الدكتور لينوود توهيد في جامعة ميسوري الأمريكية والرئيس السابق لجمعية الاقتصاد الوطنية هشاشة الاقتصاد الأمريكي لافتاً إلى أن تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الاقتصاد بنيت على أوهام.

وأوضح توهيد لوكالة سبوتنيك أن “انخفاض أسعار بعض السلع كان مجرد شذوذ اقتصادي لا معنى له في ظل التضخم طويل الأمد” مضيفاً إن “أسعار المواد الغذائية بشكل عام ترتفع وكذلك أسعار الإيجارات والأسعار الأخرى التي يتعين على الناس العاديين إنفاق أموالهم عليها”.

وكانت إدارة بايدن تفاخرت بنمو قياسي في الوظائف منذ عام 2021 مع إبقاء التضخم أقل بكثير من الأرقام المزدوجة التي شهدتها أوروبا وبالرغم من انخفاض معدل التضخم الآن لا يزال هناك تضخم في الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي إن الأمر نفسه ينطبق على مزاعم إدارة بايدن بشأن نمو قياسي في الوظائف وقال: “لقد خرجنا للتو من فترة مروعة من الركود في ظل جائحة شهدت زيادة كبيرة في البطالة وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من التعافي من هذا الركود إلا أننا لم نعد إلى مستويات تشغيل العمالة قبل الوباء”.

وحذر توهيد من أن “الولايات المتحدة شهدت ركوداً اقتصادياً تم تعريفه على أنه ربعان متتاليان من انكماش الناتج المحلي الإجمالي وكانت تتجه نحو ركود ثان أعمق”.

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