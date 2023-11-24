المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في حقل العمر

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر في سورية بطائرة مسيرة وتحقيق إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، استهدف أبطال المقاومة في العراق قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسورية بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد وقرب مطار أربيل بأربع هجمات بالطائرات المسيرة خلال أوقات مختلفة اليوم أصابت أهدافها بشكل مباشر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc