SCS-NET
الشريط الإخباري

الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات شمال البلاد

2023-11-10

بغداد-سانا

فكك الأمن العراقي شبكة دولية لتهريب المخدرات في محافظتي نينوى وأربيل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مديرية مكافحة المخدرات في نينوى قولها أمس في بيان: “تمكنت المديرية وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات في أربيل من تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات، وضبط ربع طن من الكبتاغون المخدر وإلقاء القبض على عدد من المتهمين من ضمنهم جنسيات أجنبية”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في آب الماضي أنه تم بالتنسيق المعلوماتي مع الجانب السوري تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات من وإلى العراق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الأمن العراقي يقبض على 14 إرهابياً في الأنبار ونينوى

بغداد-سانا أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم القبض على 14 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved