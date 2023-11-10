الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات شمال البلاد

بغداد-سانا

فكك الأمن العراقي شبكة دولية لتهريب المخدرات في محافظتي نينوى وأربيل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مديرية مكافحة المخدرات في نينوى قولها أمس في بيان: “تمكنت المديرية وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات في أربيل من تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات، وضبط ربع طن من الكبتاغون المخدر وإلقاء القبض على عدد من المتهمين من ضمنهم جنسيات أجنبية”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في آب الماضي أنه تم بالتنسيق المعلوماتي مع الجانب السوري تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات من وإلى العراق.

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