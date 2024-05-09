بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من أرمينيا

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على وقف أنشطة حرس الحدود الروسي في عدد من مناطق أرمينيا.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله خلال رده على أسئلة الصحفيين اليوم في موسكو: “خلال المفاوضات التي جرت بالأمس اتفق الرئيس بوتين وباشينيان على سحب حرس الحدود الروسي من أرمينيا”.

بدوره أكد رئيس كتلة “العقد المدني” في البرلمان الأرميني هايك كونجيريان أن النقاط الحدودية والعسكرية الروسية المنتشرة بعد الصراع في ناغورنو كاراباخ عام 2020 في مناطق تافوش وسيونيك وفايوتس دزور وجيغاركونيك وأرارات ستتوقف عن ممارسة أنشطتها وتغادر هذه المواقع.

وأكد كونجيريان أنه تمت الموافقة أيضاً على قرار وقف أنشطة حرس الحدود الروسي في مطار زفارتنوتس على أعلى المستويات.

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