الدفاع الروسية: القضاء على 845 جندياً أوكرانياً وإسقاط 18 صاروخاً و28 طائرة مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها كبدت جيش النظام الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 845 جندياً بين قتيل وجريح، وأسقطت 18 صاروخاً و28 طائرة مسيرة، ودمرت أسلحة ومعدات بعضها غربية الصنع.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “بلغت خسائر قوات العدو على طول خط المواجهة 845 جندياً أوكرانياً، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين أمريكيي الصنع من نوع “أتاكمس” و15 صاروخاً من طراز “فامبير” وصاروخ “هيمارس” وخمس قنابل موجهة من نوع “هامر”، إضافة إلى 28 طائرة بدون طيار”.

وأوضح البيان أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 14 مدفعاً من عيار 152 و122 و155 ملم ومدفع إم777 و6 منصات مدفعية من نوع بالادين وغفوزديكا إضافة إلى 4 ناقلات جند مدرعة بينها اثنتين أمريكيتي الصنع و4 مركبات قتالية وثلاث دبابات وخمس سيارات عسكرية.

وأضاف البيان: إن قوات الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميدانياً ودكت مواقع القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 105 مناطق.

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