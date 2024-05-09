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الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية مغبرة في مناطق عدة

2024-05-09

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تغطي السماء كميات متفاوتة من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة ليلاً على بعض المناطق الغربية والجنوبية، وسديمياً مغبراً على أغلب المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في أغلب المناطق معتدلة السرعة تتحول لتصبح جنوبية إلى جنوبية غربية ليلاً مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65كم/سا على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة تثير الغبار في تلك المناطق، وشرقية خفيفة السرعة في المنطقة الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق33 / 18
المنطقة الجنوبية33 / 18
المرتفعات الجبلية25 / 9
المنطقة الوسطى35 / 19
المنطقة الساحلية33 / 20
المنطقة الشمالية32 / 18
منطقة الجزيرة33 / 17
المنطقة الشرقية38 / 20
منطقة البادية36 / 19

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