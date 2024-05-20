قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 26 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في الخليل ومخيم العروب وبلدتي صوريف وبيت أمر شمالها وبلدة سلواد في رام الله، واعتقلت 26 فلسطينياً.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب نابلس برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منشأة تجارية.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق اليوم بناء سكنياً مكوناً من أربعة طوابق في قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم.

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