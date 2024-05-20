ملك السعودية وولي عهده يعزيان بوفاة الرئيس الإيراني

الرياض-سانا

بعث ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لنائب الرئيس الإيراني محمد مخبر بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الملك سلمان قوله: “علمنا بنبأ وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه… وإننا إذ نبعث لكم ولشعب إيران الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي برقية عزاء لمخبر عبر فيها عن أصدق المواساة للقيادة والشعب الإيراني بهذا المصاب.

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