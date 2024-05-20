SCS-NET

ملك السعودية وولي عهده يعزيان بوفاة الرئيس الإيراني

2024-05-20

الرياض-سانا

بعث ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لنائب الرئيس الإيراني محمد مخبر بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الملك سلمان قوله: “علمنا بنبأ وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه… وإننا إذ نبعث لكم ولشعب إيران الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي برقية عزاء لمخبر عبر فيها عن أصدق المواساة للقيادة والشعب الإيراني بهذا المصاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الجزائر والأردن وسلطنة عمان وتونس تعزي باستشهاد الرئيس رئيسي

عواصم-سانا أعربت دول عدة عن تعازيها للشعب الإيراني باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved