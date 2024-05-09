تكريم 162 أسرة شهيد في حماة

حماة-سانا

كرمت محافظة حماة بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اليوم 162 أسرة شهيد من الجيش العربي السوري من مختلف مناطق المحافظة تقديراً لتضحيات أبنائهم في الدفاع عن الوطن ووحدة أرضه.

رئيس فرع العلاقات العامة بمديرية الشهداء والجرحى والمفقودين العميد نجوى ميهوب، قالت إن تكريم عدد من ذوي الشهداء في محافظة حماة جاء تعبيراً عن التقدير لعظمة التضحية التي قدمها أبناؤهم الأبطال مبينة أن هذا التكريم جزء من مبادرات مماثلة تشمل مختلف المحافظات تتضمن لقاءات مع أسر الشهداء والاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها وطلباتها وتلبيتها ضمن الإمكانات.

بدوره قال أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري أن تكريم ذوي الشهداء واجب وطني وإنساني، وعلينا ألا ندخر جهداً لتأمين احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم بمختلف الأصعدة.

وعبر المكرمون عن أهمية التكريم ورمزيته في نفوسهم مؤكدين الاستمرار بالسير على نهج الشهداء الأبرار دفاعاً عن الوطن حتى تحرير كامل تراب سورية.

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