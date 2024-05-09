المقاومة اللبنانية تستهدف قواعد للاحتلال الإسرائيلي في موقعي راميا ونطوعة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها في موقع راميا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المقاومة قولها في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخراً في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.

كما استهدفت المقاومة أيضاً مركزاً قيادياَ مستحدثاً للعدو الصهيوني في مستوطنة “نطوعة”.

وأكدت المقاومة أن “الاستهداف بالقذائف المدفعية والموجه ضد المستعمرين يأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعماً لقضيته”.

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