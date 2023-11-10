الأونروا: ارتقاء 7 من موظفي الوكالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد وفيات الوكالة في غزة جراء القصف إلى 99 موظفاً منذ السابع من تشرين الأول الماضي