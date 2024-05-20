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المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: مسار السياسة الخارجية الإيرانية سيستمر بكل قوة وبتوجيهات من قائد الثورة الإسلامية

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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: تعيين علي باقري وزيراً للخارجية خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان

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