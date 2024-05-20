المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: مسار السياسة الخارجية الإيرانية سيستمر بكل قوة وبتوجيهات من قائد الثورة الإسلامية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المهندس عرنوس يوجه رسالة تعزية إلى السيد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني
2024-05-20
وزارة الخارجية: الجمهورية العربية السورية تتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة
2024-05-19
سورية تؤكد دعمها لمبدأ “صين واحدة” وتدين التدخل الخارجي في شؤون بكين الداخلية
2024-05-19
رحالة تشيكي: دمشق أقدم المدن بالعالم والجامع الأموي من أجمل الأماكن الدينية
2024-05-18
المارديني يبحث مع عدد من الوفود المشاركة في مؤتمر الألكسو بجدة آليات تعزيز وتطوير العلاقات التربوية
2024-05-17
هند ظاظا إلى ربع نهائي تصفيات كرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس
2024-05-17
مجلس نواب الشعب التونسي والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية يبحثان تعزيز التعاون في مجالات مختلفة
2024-05-17
محليات
الجو بين الصحو والغائم وفرصة لهطل الأمطار في بعض المناطق
2024-05-20
نقابة عمال الدولة والبلديات والسياحة في حماة تكرم 100 من عمال المؤسسات الخدمية
2024-05-19
الاتصالات والعدل تبحثان آليات تحويل بعض الخدمات العدلية إلى صيغة إلكترونية
2024-05-19
تضرر 75 دونماً من القمح جراء حريقين في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا
2024-05-19
الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية تعقد مؤتمرها السنوي
2024-05-19
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يوافق على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم
2024-05-19
مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
2024-05-19
رياضة
مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنكليزي للعام الرابع على التوالي
2024-05-19
ذهبية وفضيتان لسورية في الريشة الطائرة في بطولة العرب البارلمبية
2024-05-19
هند ظاظا إلى نهائي تصفيات غرب آسيا بكرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس
2024-05-19
اختتام بطولة الشرطة لبناء الأجسام لفئة الفيزيك
2024-05-19
بطولة تنشيطية للمصارعة في اللاذقية
2024-05-18
حلا العامودي.. موهبة طموحة بلعبة الكاراتيه
2024-05-18
هند ظاظا إلى ربع نهائي تصفيات كرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس
2024-05-17
اقتصاد
الصين تضيف شركات أمريكية لقائمة الكيانات غير الموثوقة بسبب بيعها أسلحة لتايوان
2024-05-20
صندوق دعم الإنتاج الزراعي يبحث آلية جديدة لدعم تسويق البقوليات والشعير
2024-05-19
بمنحة تصل لـ 30 بالمئة… المصرف الزراعي يوضح تعليمات منح قروض التحول للري الحديث
2024-05-19
مكافحة 5130 دونماً من حقول القمح في درعا ضد حشرة السونة
2024-05-19
مشاركون في معرض (سيريا إنيرجي) يؤكدون أهميته في تبادل الأفكار والتعريف بما هو جديد
2024-05-19
المالية تبحث إحداث هيئة عامة للإنفاق
2024-05-19
إجازة استثمار في قطاع النقل بمحافظة طرطوس
2024-05-18
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
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syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المهندس عرنوس يوجه رسالة تعزية إلى السيد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني
الرئيس الأسد في رسالة تعزية لقائد الثورة والحكومة والشعب الإيراني: نعرب عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير
الحكومة الإيرانية: المسيرة المجيدة للشهيد رئيسي ستبقى مستمرة
المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: مسار السياسة الخارجية الإيرانية سيستمر بكل قوة وبتوجيهات من قائد الثورة الإسلامية
2024-05-20
2024-05-20
sherin
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