الهند وباكستان وفنزويلا تعزي الحكومة الإيرانية باستشهاد الرئيس رئيسي ومرافقيه

عواصم – سانا

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه للحكومة الإيرانية وشعبها باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية أمس.

وقال مودي في منشور على منصة إكس: “أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للرئيس إبراهيم رئيسي، وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما”.

كما عبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس عن خالص تعازيه لإيران.

وقال شريف: إن “الأمة الإيرانية العظيمة ستتجاوز هذه المأساة بشجاعتها المعتادة”.

وقد أعلنت باكستان يوم حداد وتنكيس العلم احتراماً للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالة تعزية للحكومة الإيرانية: “نشعر بحزن عميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي فقد خسرنا شخصاً مثالياً وقائداً استثنائياً في العالم”، مضيفا: “سيبقى الرئيس رئيسي دائماً إنساناً ممتازاً ومدافعاً عن سيادة شعبه وصديقاً لبلادنا”.

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