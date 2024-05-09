الاحتفال بعيد الشهداء وذكرى يوم النصر على النازية بجامعة حلب

حلب-سانا

أقيم اليوم احتفال بعيد الشهداء وذكرى يوم النصر على النازية نظمته الرابطة السورية لخريجي الجامعات الروسية في موقع النصب التذكاري لشهداء جامعة حلب.

وألقى رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحلب اللواء محمد سلمان الصفطلي كلمة أكد فيها “أهمية الاحتفال بذكرى الشهداء في سورية وعيد النصر على النازية وامتزاج الدم السوري والروسي على تراب سورية في مواجهة الأعداء”، مثمناً وقوف الجانب الروسي ومساندته للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.

وأضاف: إن “سورية ماضية ومصممة على دحر الإرهاب وتحقيق النصر المؤزر بهمة جيشها الباسل وشعبها الصامد والقائد السيد الرئيس بشار الأسد”.

وتابع اللواء الصفطلي: “نحن على ثقة تامة بنصر أصدقائنا الروس في حربهم ضد النازيين الجدد في أوكرانيا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال قائد القوات الروسية اللواء دونتس أوليغ ألكسندروفيتش: “يغمرنا اليوم شعور الفخر والاعتزاز بذلك الجيل الذي انتصر وحرر العالم من الفاشية، وننحني إجلالاً للذكرى المقدسة لهؤلاء الشهداء الذين لم يعودوا من الحرب وتخلدت ذكراهم في أرض المعركة إلى الأبد”.

وأضاف: إنه “في الواقع المعاصر يتوجب علينا مرة أخرى القضاء على الفاشية في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وكذلك دحر الإرهاب في الجمهورية العربية السورية”.

من جهته، أوضح رئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان أن احتفال اليوم هو” تكريم لشهداء سورية وروسيا وتخليد لقيم الشهادة وتمجيد لأرواح من سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء من أجل خلاص البشرية من قوى الإرهاب والنازية بأشكالها في الماضي والحاضر”، مؤكداً أن سورية ستظل “وفية لدماء شهدائها وتناضل لتحرير كل ذرة من تراب الوطن ولا تساوم على حقوقها ولا تفرط بسيادتها”.

بعد ذلك شارك الحضور بوضع أكاليل الورود على النصب التذكاري للشهداء.

حضر الاحتفال محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وعدد من أبناء الجالية الروسية بحلب.

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