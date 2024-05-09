مستجدات الأمراض العصبية في المؤتمر الـ 26 للرابطة السورية للعلوم العصبية

دمشق-سانا

أقامت الرابطة السورية للعلوم العصبية مؤتمرها السنوي السادس والعشرين، بالتعاون مع نقابة أطباء سورية، وذلك في فندق جولدن مزة بدمشق.

وتتضمن محاور المؤتمر الذي يقام على مدار يومين حول حدوث نوبة الصرع والصرع عند المسنين وأثناء الحمل والصرع المناعي وصرع الفص الصدغي وطرق معالجته، إضافة إلى أساليب تخطيط الدماغ والاختلاجات الحرورية ونظم الدماغ الأساسية وتوصيات نمط الحياة لمريض الصرع.

رئيس الرابطة الدكتور أنس جوهر بين في كلمة له أن المؤتمر فرصة لعرض آخر المستجدات في مجال الأمراض العصبية وخاصة الصرع والحوادث الوعائية الدماغية والمفهوم الحديث لعلاج أمراض التصلب اللويحي المتعدد وهو حلقة مهمة في سلسلة التعليم الطبي المستمر لأطباء العصبية.

مشرف الروابط بنقابة أطباء سورية الدكتور محمد سامر علوش أكد أهمية المؤتمر الذي يجمع أطباء العصبية من مختلف المحافظات بكل اختصاصاتهم، مبيناً أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تتناول طرق علاج مرض الصرع والتصلب اللويحي متعدد الأمراض.

استشاري بطب الأعصاب وأمين سر الرابطة الدكتور عمار القهوجي تحدث في محاضرته عن مرض الصرع وطرق معالجته مستعرضاً آخر المستجدات التي دخلت على طب الأعصاب هذا العام والتقنيات والأدوية الجديدة والتجارب قيد التنفيذ.

بدوره استعرض الدكتور بسام نادر في محاضرته أعراض نوبات الصرع الناشئة في الفص الصدغي وتأثيراتها على الإدراك ومشاعر الأشخاص المصابين وطرق معالجتها.

من جانبه، أشار نقيب أطباء دمشق والاختصاصي في الأمراض العصبية الدكتور عماد سعادة إلى الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الصرع، لافتاً إلى عدم وجود سبب محدد للصرع لدى نصف المصابين بهذه الحالة المرضية، أما لدى النصف الآخر فقد يرجع السبب إلى التأثير الوراثي أو إصابة الرأس الناجمة عن الحوادث أو ورم في الدماغ أو التهاب السحايا وفيروس نقص المناعة البشري أو الحالات المرضية النمائية “مصابو التوحد”.

ويرافق المؤتمر معرض دوائي يشارك به عدد من الشركات الدوائية التي عرضت أصنافاً متنوعة من الأدوية التي تعالج الأمراض العصبية.

بشرى برهوم

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