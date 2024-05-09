الأونروا: الاحتلال هجرّ قسرياً نحو 80 ألف فلسطيني من رفح خلال ثلاثة أيام

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة أدى إلى تهجير نحو 80 ألف فلسطيني قسرياً منها خلال ثلاثة أيام فقط.

ووفقاً لوكالة وفا قالت “الأونروا” اليوم عبر منصة “إكس”: إنه “منذ تكثيف العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية في السادس من الشهر الجاري، فرّ حوالي 80 ألف شخص من رفح، بحثاً عن ملجأ في أماكن أخرى”، موضحةً أن الفلسطينيين في قطاع غزة “يواجهون تهجيراً قسرياً آخر”.

وأكدت “الأونروا” أن “الخسائر التي لحقت بهذه العائلات لا تطاق، ولا يوجد مكان آمن”، مجددةً دعوتها إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وكان أكد مدير شؤون “الأونروا” في قطاع غزة سكوت أندرسون أمس أن الوكالة لم تتلق أي مساعدات أو وقود عبر معبر رفح، كما حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن كمية الوقود في مستشفيات جنوب القطاع لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط.

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