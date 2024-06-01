فتوح يدين استمرار العجز الدولي في وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح استمرار العجز الدولي غير المبرر في وقف مجازر الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة المنكوب منذ نحو ثمانية أشهر على مرأى من العالم.

وأوضح فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن المجازر والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا تكشف مجدداً فاشية وعنصرية وإرهاب هذا الاحتلال وتحلله من أبسط مبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية وقواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفته للقرارات والأحكام الدولية خاصة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وبين فتوح أنه للمرة الثانية وعلى مدار 20 يوماً من القتل والحصار ارتكب جيش الاحتلال عمليات إبادة جماعية لم تستثنى حتى مراكز الإيواء ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال لافتاً إلى أنه بات واضحا للجميع في ظل هذه الجرائم أن الاحتلال حول قطاع غزة لمنطقة منكوبة وغير صالحة للحياة كي يجبر الناس على الهجرة القسرية جنباً إلى جنب مع جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية”.

ودعا فتوح إلى الإسراع في تطبيق الإجراءات القانونية لمحكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة حكومة الاحتلال كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

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