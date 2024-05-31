القوات الروسية تنفذ خلال أسبوع 25 ضربة عسكرية عالية الدقة وتصد 31 هجوماً أوكرانياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي 25 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بما فيها صواريخ “كينجال” فرط الصوتية، وطائرات بدون طيار أصابت فيها مراكز قيادة ومرافق بنية تحتية للمطارات العسكرية ووسائل الدفاع الجوي وترسانات ومستودعات وقود لقوات النظام الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي: “في الفترة من 25 إلى 31 أيار خسر الجيش الأوكراني ما مجموعه 11225 جندياً على محاور القتال الأساسية كما تمكنت القوات الروسية من ضرب نقاط انتشار مؤقت للتشكيلات المتطرفة والمرتزقة الأجانب”.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف وحررت بلدتي بيريستوفويه وإيفانوفكا الواقعتين في المقاطعة وبلدتي أرخانغيلسكويه ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك وصدت 31 هجوماً أوكرانياً مضاداً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط وتدمير طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29 ” و”سو- 27″ و14 صاروخاً تكتيكياً أمريكي الصنع، و17 قنبلة موجهة فرنسية الصنع، و6 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع، و6 صواريخ مضادة للسفن، و58 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية وفامبير التشيكية إضافة إلى 312 طائرة بدون طيار مع استسلام 45 جندياً أوكرانياً.

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