السيد نصر الله: غزة معركة وجود.. وجبهة الجنوب قوية وضاغطة

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن معركة غزة هي معركة وجود، وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي فيها سيكون لها كثير من الآثار العظيمة على مختلف المجالات وفي كل المنطقة.

وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم: “إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يأخذ الأمور نحو الأسوأ للكيان الإسرائيلي عبر إصراره على مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة”.

ونوه السيد نصر الله بإدانة العديد من الدول لمجازر الاحتلال في غزة واعترافها بدولة فلسطين باعتبارها من نتائج معركة طوفان الأقصى، لافتاً إلى أن المعركة في غزة ما زالت مستمرة بينما العالم يقف عاجزاً بسبب الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال في ظل مراهنة البعض على المجتمع الدولي في الردع والحماية.

وشدد السيد نصر الله على أن جبهة المقاومة أصبحت أكبر وأوسع وأشمل وأقوى من أي وقت مضى فهي “تتسع عبر تحرك الطلاب في الجامعات الأميركية والغربية كجزء من الموقف الشريف الإنساني الأخلاقي ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة”.

وأكد السيد نصر الله أن جبهة جنوب لبنان هي جبهة إسناد قوية وضاغطة على العدو الإسرائيلي كما أنها تعد جزءاً من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الإستراتيجي والأمني بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة وبناء عليه فهي تواصل عملها.

وفي الشأن الداخلي اللبناني أوضح السيد نصر الله أنّ عمليات المقاومة في جنوب لبنان لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة، مضيفاً:”منذ البداية قلنا إنّنا لا نريد أن نوظف ما يجري في الجنوب بالشأن الداخلي لكن ثمة من يعيش في الوهم”.

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