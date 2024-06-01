الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دمر معظم المنازل في مخيم جباليا

القدس المحتلة-سانا

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة والبنية التحتية بشكل شبه كامل.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان اليوم أن قوات الاحتلال دمرت أيضاً بشكل كامل السوق المركزي في المخيم المذكور والمولدات الكهربائية الرئيسية في مستشفى كمال عدوان والطابق الخامس من مستشفى العودة شمال القطاع.

ولفت بصل إلى أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات الشهداء من المخيم من بينهم 30 شهيداً من عائلة واحدة معظمهم من النساء والأطفال في حين لا يزال البحث مستمراً عن الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى مستشفيات 60 شهيداً و280 جريحاً وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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