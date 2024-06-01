إصابة مدني جراء قصف أوكراني بالمسيرات على مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلن محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن قصف قوات نظام كييف للمقاطعة أدى إلى إصابة مدني ووقوع بعض الأضرار المادية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن غلادكوف قوله على تلغرام: إن “بلدة غرايفورون تعرضت لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة 3 طائرات مسيرة ونتيجة سقوط إحداها دوى انفجار هائل وأصيب رجل بشظايا في أطرافه السفلية وتضررت خطوط إمداد الغاز والكهرباء في البلدة”، مشيراً إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في الموقع.

وأضاف غلادكوف كما تعرضت قرية بتروفكا بالمقاطعة لهجوم بطائرة مسيرة انقضاضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ما أدى إلى احتراق سيارة بالكامل دون وقوع إصابات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency