الاحتفال بانطلاق أول قافلة حجاج من حلب

حلب-سانا

أقامت الفعاليات الأهلية والاجتماعية بحلب احتفالاً لتوديع أول قافلة حجاج تضم 400 حاجاً لتأدية مناسك الحج بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً في حي طريق الباب المحرر من الإرهاب.

وتضمن الاحتفال إلقاء كلمات لعدد من رجال الدين الإسلامي ووجهاء من القبائل والعشائر العربية والحجاج المشاركون عبروا من خلالها عن فرحتهم بالعودة الى تأدية مناسك الحج بعد غياب دام سنوات و تحقيق الأمن والأمان لسورية معربين عن شكرهم لكل من تعاون في المملكة العربية السعودية لعودة ملف الحج للدولة السورية.

ولفت مدير الحج بوزارة الداخلية حسام هلال في تصريح للصحفيين إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للحجاج من خلال إصدار المنصة الخاصة لتسجيل طلبات الحج إضافة لتعاون وزارة الأوقاف بتيسير إجراءات منح الفيزا للحجاج مبيناً أن أول دفعة من الحجاج انطلقت منذ يومين ووصلت إلى مدينة جدة وسط إجراءات ميسرة وإن عدد الحجاج من محافظة حلب يبلغ 7 آلاف حاجاً.

ودعا منسق مجموعة المدينة المنورة بمحافظة حلب للحج محمود بكري دقماق إلى إعادة تفعيل قوافل الحجاج والسفر من مطار حلب الدولي لتخفيف الأعباء عن الحجاج من أبناء المحافظة مشيراً إلى أن هناك تسهيلات كبيرة تم منحها للحجاج من قبل المملكة العربية السعودية.

ونوه الحاج نوري عساف بالإجراءات الميسرة خلال التسجيل وتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة وقدم الحاج حمو جركس الشكر للجهات المعنية في سورية والسعودية لإعادة مناسك الحج من جديد داعياً للسماح بزيادة عدد الحجاج وتمكينهم من أداء هذه الفريضة، فيما قالت الحاجة رجاء الشيخ عمر إنها في شوق كبير لأداء مناسك الحج بعد انقطاعه لعدة سنوات منوهة بالتسهيلات الممنوحة للتسجيل والسفر.

قصي رزوق

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