كولومبيا: ندعم دعوى الجزائر القضائية ضد (إسرائيل) وجرائمها بحق الفلسطينيين

بوغوتا-سانا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو دعم بلاده لدعوى الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” والتي تتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع “إكس” أمس أن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد بنيامين نتنياهو بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني ككل وارتكابه بحقهم جرائم حرب.

وأشار بيترو إلى أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع اليوم مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للحديث عن الأمر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا الاثنين الماضي إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان على جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.

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