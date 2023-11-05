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الصين تعارض فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين وقضاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

2023-11-05

هونغ كونغ-سانا

أعربت الصين عن رفضها الشديد للتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في منطقتي “هونغ كونغ” الإدارية الخاصة الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم “مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو” في مجلس الدولة الصيني قوله: إن حكم القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حظي باعتراف واسع من قبل المجتمع الدولي، مضيفا إن حماية الأمن القومي وسيادة القانون فيها هي واجبات مسؤوليها وموظفيها القضائيين، وهي لا تحتمل أي تدخل.

وتابع المتحدث: إن التهديدات التي أطلقها سياسيون أمريكيون بفرض عقوبات عليهم تتعارض مع روح سيادة القانون، وتغض الطرف عن العدالة الدولية.

وحاول بعض المشرعين الأمريكيين مؤخرا إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في هونغ كونغ على ما تسمى “قائمة العقوبات”، وردا على ذلك أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ، والسلطة القضائية في منطقة هونغ كونغ عن رفضهما وإدانتهما لذلك.

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