ريف الرقة المحرر يحيي اليوم الوطني للبيئة بحملات تشجير ونظافة وتكريم متميزين في عملهم

الرقة-سانا

أحيت مناطق ريف الرقة المحرر فعاليات اليوم الوطني للبيئة، عبر حملات نظافة وتوعية بيئية وتشجير، إضافة إلى تكريم عدد من عمال النظافة ورجال الإطفاء المتميزين.

وأشار محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح لمراسل سانا إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني للبيئة يزيد من حالة الوعي البيئي في ظل الانتهاكات والتعديات التي تتعرض لها البيئة، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات والمجتمع الأهلي والأفراد العمل للحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة.

وأوضح مدير البيئة طلال العيسى أنه في هذا اليوم الوطني تمت زراعة أنواع متعددة من الغراس الحراجية ضمن الحدائق وباحات المدارس في المدن والقرى والبلدات المحررة، إضافة إلى تنفيذ حملات نظافة بمشاركة المجتمع المحلي وتكريم عمال النظافة ورجال الإطفاء المتميزين في عملهم.

ونوه رئيس مجلس مدينة معدان محمد المحمد بحالة التشاركية القائمة مع مديرية البيئة عبر التنسيق الدائم فيما يتعلق بكل خدمات النظافة والتشجير للوصول إلى بيئة بعيدة عن أشكال التلوث.

رئيس مجلس إدارة جمعية عبق الفرات غانم الجروان لفت إلى أن الحفاظ على البيئة من التلوث ينعكس إيجابا على الصحة العامة ومصادر المياه النظيفة وغيرها من الموارد الطبيعية.

محمد الفرج

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