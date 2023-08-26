الجيش الصومالي يقضي على 27 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية

مقديشو-سانا

أعلن الجيش الوطني الصومالي مقتل 27 من إرهابيي “حركة الشباب” على يد قواته في عملية عسكرية نفذت جنوب الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن يوسف العدالة قوله إن 27 من إرهابيي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي قتلوا في عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الوطني الليلة الماضية في منطقة أوديغلي بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وأضاف العدالة: إن القوات نجحت خلال العملية في تدمير عدة مواقع ومركبات تستخدمها الحركة المتطرفة.

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