إخماد حرائق عدة في منطقة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر إطفاء الدفاع المدني ودائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية اليوم حرائق عدة، نشبت في أكثر من موقع في أحراج منطقة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود في تصريح لمراسل سانا أن الحريق الأول اندلع في أحراج الريحانية، حيث تحركت أربع آليات من فرق الدفاع المدني المرابطة في الموقع لإخماده، بينما اندلعت الحرائق الباقية بعده مباشرةً في مواقع مختلفة، ولكن آليات مديرية الحراج توجهت إليها وسيطرت عليها، بفضل التعاون والتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري.

وأكد العميد داؤود أنه تمت السيطرة على الحرائق التي تقدر مساحتها بشكل إجمالي بـ 70 دونماً تقريباً وبالسرعة القصوى، على الرغم من الصعوبات بسبب الرياح وكونها على مرمى التنظيمات الإرهابية المسلحة.

علاء إبراهيم

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