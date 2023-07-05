استشهاد شاب فلسطيني جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

القدس المحتلة- سانا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت وكالة وفا أن جواد نعيرات 22 عاماً استشهد جراء إصابته برصاصة بالرأس، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الثاني على التوالي في المدينة ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12 .

وكان الاحتلال بدأ منذ فجر أمس عدواناً برياً وجوياً واسعاً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران سواء من طراز “أباتشى” أو المسير، وارتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة وبلدتي سعير والسموع، ومخيم الفوار جنوبها وبلدة بيت أمر شمالها واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

وفي سياق متصل أصيب فلسطينيان بجروح أحدهما في القدم والآخر في الفخذ عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط إطلاق كثيف للرصاص.

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