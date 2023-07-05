روغوف: الجيش الروسي أفشل محاولات نظام كييف للوصول إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية

موسكو- سانا

أعلن رئيس حركة “نحن مع روسيا” في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن الجيش الروسي أفشل جميع محاولات قوات النظام الأوكراني للوصول إلى الطريق المؤدية إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روغوف قوله اليوم: إن الاستراتيجية الدفاعية الروسية النشطة في المنطقة تؤتي ثمارها، وأن قوات النظام الأوكراني عاجزة عن التقدم في خطوط التماس”.

وكان روغوف أعلن في السابع والعشرين من أيار الفائت أن قوات نظام كييف تعد لقصف محطة زابوروجيه النووية ومحاولة الاستيلاء عليها.

من جهته حذر مستشار المدير العام لمؤسسة روس إنيرغوآتوم رينات كارتشا من خطط للنظام الأوكراني لاستهداف زابورجيه بأسلحة وذخيرة مليئة بالنفايات المشعة.

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