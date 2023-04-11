حفل فني فلكلوري إحياء ليوم القدس العالمي في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

بأغانٍ وطنية وتراثية أقيم اليوم حفل فني فلكلوري راقص على هامش فعاليات إحياء يوم القدس العالمي، وذلك في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة.

وتضمن الحفل مجموعة من اللوحات التعبيرية الراقصة التي قدمها أربع فرق فنية شبيبية إضافة إلى فرقة الفنون الشعبية لفرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة رابطة الميدان، مجسدين التراث السوري والفلسطيني ودوره الثقافي الوطني وما يحمله من إرث يعكس قيمة فنية متفردة.

أمين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية في مخيم خان دنون غسان إبراهيم قال في تصريح لـ سانا: “تمثل سورية دائماً قلب العروبة النابض والتي احتوت الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ووقفت إلى جانبه، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفعاليات يعكس صورة حقيقية عن فلسطين للأجيال القادمة ليتمسكوا بوطنهم، ويعزز انتماءهم للهوية وممارسة جميع أشكال النضال للعودة إلى فلسطين.

ممثل حركة الجهاد الفلسطينية ومنسق حركة الجهاد في سورية إسماعيل السنداوي أوضح أن هذا الحفل يؤكد مكانة فلسطين في قلوب الشباب والأمة العربية التي تدعمها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المصيرية، ومن جانب آخر هو رسالة للكيان الصهيوني بأن هؤلاء الأطفال والشباب يكرسون الأعراف والتقاليد لتبقى القضية الفلسطينية حية في ضمائر الشعوب.

ومن جانبه، الكاتب والباحث الدكتور محمود عبد السلام أشار إلى أهمية مشاركة الأطفال واليافعين الشباب بعروض فنية تعبر عن التراث والتقاليد في فلسطين، والتعريف بالقضية الوطنية الفلسطينية وإظهار الوجه الحضاري لها والتصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها من قبل الكيان الصهيوني الذي يسعى لطمس الهوية، مؤكداً على ضرورة التواصل مع التراث الإنساني والإرث الثقافي ليتناقل جيلاً بعد جيل.

الشاب محمد معتز الأكتع من فرقة الميدان للمسرح الراقص لفت إلى أن الرقصات التي قدموها خلال الحفل تعبر عن التراث الدمشقي، وتؤكد على اللحمة بين الشعبين السوري والفلسطيني ووحدة تراثهم، واعتماد الأغنية التراثية كرسالة تفيد بأن الفن مقاومة، ومنح الشباب فرصة للاستماع إلى الأغاني الوطنية الهادفة.

أما الشابة شهد محمد من فرقة سهل الحولة فلفتت إلى أن مشاركتهم اليوم كانت فلسطينية الصوت واللون والهوية، معبرة بالغناء والموسيقى عن صدق انتمائها إلى ثقافة وحضارة تراث راسخ وعميق الجذور.

حضر الحفل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسام السمان وعدد من أعضاء قيادة الفرع، وقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق.

أماني فروج

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