روسيا تصنف منظمة ألمانية غير حكومية جهة غير مرغوب فيها

موسكو-سانا

أعلنت النيابة العامة الروسية اليوم أن المنظمة الألمانية غير الحكومية “منتدى المجتمع المدني الروسي والاتحاد الأوروبي”، غير مرغوب فيها في روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن النيابة العامة قولها في بيان لها: بناء على نتائج التفتيش، قرر مكتب المدعي العام في روسيا تصنيف أنشطة المنظمة الألمانية غير الحكومية “منتدى المجتمع المدني بين روسيا والاتحاد الأوروبي” أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، مؤكدة أن نشاط هذه المنظمة يهدد أسس النظام الدستوري وسلامة أراضي روسيا وأمنها.

وأوضحت النيابة أن هذه المنظمة تهدف أنشطتها إلى إقامة تفاعل بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الروسية، وجمع المعلومات حول الأوضاع الداخلية في روسيا، وإقامة اتصالات مع “المهاجرين السياسيين” الروس من أجل استخدامهم للإضرار بمصالح روسيا.

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