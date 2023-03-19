الهلال خلال لقائه وفد الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: ضرورة جعل المؤتمر منصة للتلاقي والعمل المشترك

دمشق-سانا

أكد المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال لقائه اليوم وفد الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، أن الأحزاب الفاعلة التي تعنى بالجماهير تعني نبض الشارع والشعب، وأنه رغم كل الانتكاسات إلا أن هناك نفساً عروبياً حقيقياً موجوداً في الشارع العربي.

وشدد المهندس الهلال على ضرورة جعل المؤتمر منصة للتلاقي والعمل المشترك لكل أطياف الأحزاب وتوسيعه وإغنائه بأحزاب إضافية وإعادة اللحمة بين الأحزاب العربية، مبيناً أن تلاقي الأفكار البناءة مع استحداث آلية عمل أكثر فعالية ودعم التواصل اللحظي والتنسيق البيني يمكن من السير بخطى إيجابية للوصول إلى نتائج طيبة على أرضية واقعية.

كما نوه المهندس الهلال بالجهود المبذولة من قبل الأحزاب العربية خلال جلسات الاجتماع الطارئ للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، لافتاً إلى أهمية التواصل مع التكتلات الحزبية العالمية والاستفادة من تجارب الأحزاب.

وفي بداية اللقاء اتفق المشاركون على أن “كلمة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد أثناء استقباله لهم جاءت لتكون خطة عمل للأحزاب العربية”، مشددين على أن “الرئيس الأسد يستحق عن جدارة لقب القائد العربي والقائد غير المؤطر بزمان أو مكان والقائد الحقيقي في وقت يفتقد العالم أجمع للقادة الحقيقيين”.

من جانبهم أشار أعضاء الوفد إلى أن هناك مهام كبيرة تقع على عاتق المؤتمر وهو أمام فرصة النظر بهدوء إلى المستقبل العربي وملء الفراغ السياسي ومواجهة تحدي توحيد الرؤى فيما يتعرض له العالم العربي وفي القضايا العالمية، مؤكدين ضرورة اتخاذ قرارات تترجم على الأرض والتنفيذ السريع لها بخطوات عملية وتشكيل رأي عام لرفع العقوبات عن سورية.

حضر اللقاء عضوا القيادة المركزية للحزب عضوا الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية الدكتور محسن بلال والدكتور مهدي دخل الله.

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