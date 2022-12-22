ميليشيا (قسد) تخطف أحد مشايخ قبيلة الجبور في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

خطفت ميليشيا (قسد) الشيخ ميزر المسلط أحد مشايخ قبيلة الجبور في مدينة الحسكة وذلك في إطار انتهاكاتها المدعومة أمريكيا بحق الأهالي، وللتضييق على العشائر العربية ومحاولة النيل من مواقفها الوطنية الثابتة الرافضة للاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر مقربة من الشيخ المسلط لمراسل سانا في الحسكة أن “ميليشيا قسد” خطفت الشيخ المسلط منذ يومين عند دوار الإطفاء واقتادته إلى جهة مجهولة ومازال مصيره مجهولا حتى اللحظة.. وأن عملية الخطف جاءت بعد مشاركته في التجمع العشائري الذي عقد في قرية خويلد شرق الحسكة قبل أيام.

وفي السياق أكدت مصادر من قبيلة طي العربية أن الميليشيا عممت على حواجزها ومجموعاتها المسلحة مذكرة لاعتقال شيخ قبيلة طي الشيخ ضاري محمد الفارس.

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