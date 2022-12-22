وزارة المالية: الصرافات الآلية التابعة للمصارف العامة مستمرة بالعمل طيلة أيام العطلة

دمشق-سانا

أوضحت وزارة المالية أن المصارف العامة مستمرة بتقديم خدماتها فيما يتعلق بصرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمنحة خلال فترة العطلة الممتدة من تاريخ الـ 25 من الشهر الجاري حتى يوم الأحد 1-1-2023 وذلك من خلال فروعها المنتشرة في جميع المحافظات.

وبينت الوزارة في بيان نشرته على قناتها عبر التلغرام أن فروع المصارف ستؤمن جاهزية الصرافات الآلية ومتابعة تغذيتها والتأكد من وجودها بالخدمة.

ولفتت إلى أنه بالإمكان معرفة توزع مناوبات فروع المصارف بالمحافظات من خلال زيارة الصفحات الرسمية للمصارف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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