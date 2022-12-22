(منبر القراءة باللغة اليابانية) فعالية يقيمها مركز اليابان للتعاون الأكاديمي بجامعة حلب

حلب-سانا

في إطار الاتفاقية الأكاديمية بين جامعتي حلب وطوكيو للدراسات الأجنبية نظم مركز اليابان للتعاون الأكاديمي بجامعة حلب بالتعاون مع قسم الدراسات العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية فعالية بعنوان (منبر القراءة باللغة اليابانية).

وأوضح الدكتور عبد الإله ناولو رئيس مركز اليابان للتعاون الأكاديمي بجامعة حلب أن هذه الفعالية خطوة مقابلة لمسابقة القراءة باللغة العربية والتي أقيمت في جامعة طوكيو.

ونوه الدكتور ناولو بالجهود المبذولة من الجانبين السوري والياباني والتي أثمرت نجاح اتفاقية التعاون العلمي مع جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية.

من جانبه بين الدكتو آوياما هيرويوكي المنسق الأكاديمي للدراسات العربية بجامعة طوكيو أن هدف المنبر بالنسبة لجامعة طوكيو هو تفعيل التعاون بين الجامعتين، والمساهمة في تعميق العلاقة الثقافية بين الشعبين السوري والياباني.

بدورها أوضحت الدكتورة لميس حربلي نائب رئيس جامعة حلب للشؤون العلمية أن فعالية اليوم تأتي ضمن برنامج الفعاليات العلمية المختلفة التي تقام في جامعة حلب بالتعاون مع جامعة طوكيو قسم اللغة العربية، وتهدف إلى تشجيع الطلاب من مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية لتعلم اللغة اليابانية حيث تقام اليوم المسابقة الثانية لتبادل القراءة، حيث تم تنفيذ جلسة قراءة في العاشر من الشهر الجاري لطلاب الجامعة اليابانية باللغة العربية.

من جهتها بينت إلهام شرحولي الطالبة في السنة الرابعة أدب إنكليزي أنها سجلت في المركز الياباني لتعلم القراءة، ودرست اللغة اليابانية وفق ستة مستويات.

وقالت أنوار شحرور خريجة أدب انكليزي: إنها تهتم باللغة اليابانية ودرست فيها أربعة مستويات وشاركت بالمسابقة اليوم، معربة عن استعدادها لتواصل دراسة اللغة وتطوير نفسها.

ولفتت سوزان مؤذن المدرسة في المركز الياباني بجامعة حلب إلى مواصلة عملها بالتدريس في المركز، وقد استفادت من المنحة الدراسية في اليابان لتقوية لغتها ونقل خبراتها للطلبة.

رؤى خليفة وقصي رزوق

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