جائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 للمايسترو اندريه معلولي والأديبة مرام النسر

دمشق-سانا

منحت وزارة الثقافة اليوم جائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 للشاعرة الدكتورة مرام النسر في مجال الآداب، وللمايسترو اندريه معلولي في مجال الفنون تقديراً لهما على عطائهما الإبداعي والفكري والفني، فيما حجبت الجائزة في مجال النقد والدراسات والترجمة.

تاريخ حافل بالمنجزات الفنية للمايسترو اندريه معلولي فهو من مواليد عام 1974 وخريج المعهد العربي للموسيقا بدرجة امتياز، اختصاص آلة الكمان وخريج المعهد العالي للموسيقا في دمشق عام 1998 اختصاص فيولا، وحاصل على شهادة الماجستير تأهيل وتخصص في الموسيقا من جامعة دمشق عام 2016.

عمل المايسترو معلولي مع أوركسترا مدينة اوراليان في فرنسا ومع أوركسترا شباب البحر الأبيض المتوسط لسنتين في فرنسا عام 1997 وفي أوركسترا معاهد دول البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا عام 1998 كما تولى قيادة السيمفونية الوطنية السورية عام 1999 في دمشق وعمل مع أوركسترا الباروك في لبنان وشارك في العديد من المهرجانات العربية والأجنبية.

وشارك المايسترو معلولي في الاوركسترا الوطنية الجزائرية وفي قيادة اوركسترا صلحي الوادي السيمفونية في أبو ظبي ودبي، كما قاد أوركسترا أورفيوس في حفل مع عازف البيانو العالمي ريتشارد كلايدرمان في دمشق وقاد اوركسترا اورفيوس مع جوقة الفرح الدمشقية، وكذلك مع جوقة الكنازة التابعة لبطريركية الروم الارثوذوكس في أكثر من حفل.

والمايسترو معلولي أستاذ مادة الموسيقا في المدرسة الوطنية السورية الخاصة لمدة 7 سنوات وقائد أوركسترا أطفال شمس، كما عمل في تأليف منهاج مادة التربية الموسيقية لصالح وزارة التربية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية عام 2010 وأسس ودرب كورال كنيسة القدس جاورجيوس في جديدة عرطوز وعميد المعهد العالي للموسيقا منذ عام 2014 حتى عام 2019 وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الكليات والمعاهد العليا للموسيقا في الوطن العربي باتحاد الجامعات العربية وعضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي للموسيقا برتبة أستاذ ومدير المعاهد الموسيقية والباليه في وزارة الثقافة منذ 2012 وحتى 2014 وحالياً مدير عام الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون وهو مؤسس أوركسترا أورفيوس وأستاذ آلة الفيولا في المعهد وعضو الفرقة السيمفونية الوطنية السورية منذ عام 1990 وفرقة الحجرة السورية من عام 1984 وعضو رباعي دمشق الوتري وعضو في عدد من الأوركسترات.

وفي تصريح لـ سانا اعتبر المايسترو معلولي أن هذه الجائزة قيمة مضافة لمسيرته الفنية والابداعية وتضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على القيم الثقافية التي تنتجها هذه الجائزة من مهام جسام في مجال الفن والموسيقا وهي تكريم للإبداع والمبدعين والمفكرين.

ولفت المايسترو معلولي إلى أن اهمية هذا التكريم نابعة من صدق الانتماء لهذه الوزارة التي ساهمت في دفعه نحو النجاح والصعود في السلم الوظيفي والإبداعي عبر مدرجاتها، معرباً عن سعادته الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من قبل وزارة الثقافة.

أما الشاعرة الدكتورة مرام النسر من مواليد 1994 خريجة كلية الطب البشري بجامعة دمشق عام 2017 فقد صدر لها عدد من المجموعات الشعرية “البيان – مراميات – سحر عانق الأبد والتي فازت بجائزة نزار قباني الشعرية – مجموعة يا تاركا للريح قلبي -نسر على قمم الغباب -وحدي أمام البحر”.

وشاركت الشاعرة مرام بعدد من المسابقات “أمير الشعراء -نزار قباني – مسابقة اتحاد الكتاب العرب عن أفضل قصيدة وطنية” وهي عضو في اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر في سورية وعضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر في الإمارات.

وأعربت الشاعرة مرام في تصريح لسانا عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة مبينة أن قيمتها المعنوية كبيرة في مسيرتها الفنية وخاصة أنها في عمر صغير أمام الأدباء المخضرمين الذين حصلوا على هذه الجائزة سابقاً وأن قيمتها الأهم أنها من بلدها الذي احتضن موهبتها منذ طفولتها لتكون صورة ثقافية جميلة لسورية.

يذكر أن الجائزة تأتي بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 القاضي بإحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الأدب والفنون للمبدعين والمفكرين والفنانين، وذلك تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني.

وسيمنح كل فائز مبلغاً مادياً وميدالية تذكارية مع براءتها على أن يتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.

محاسن العوض

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