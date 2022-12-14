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24 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

2022-12-14

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 24 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان: إن “الخروقات تضمنت تحليق طائرة تجسسية وخروقات بقصف مدفعي و18 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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